 

Песков опроверг информацию о вакцинации Путина от коронавируса

11.01.2021, 2:22, Новости дня
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент Владимир Путин уже прошел вакцинацию от коронавируса.

«Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам», – сообщил Песков «Говорит Москва».

Ранее соответствующая информация появилась в телеграм-канале «Кстати». Сообщалось, что Путин якобы привился еще 5 января.

29 декабря Песков сообщал, что Путин принял решение вакцинироваться от коронавируса, глава государства сам решит, в какой форме и когда сообщить о том, что он привился. 



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