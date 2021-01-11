 

Спецслужбам США дали полгода на раскрытие информации об НЛО

11.01.2021, 2:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Аппарат директора Национальной разведки США и Пентагон в течение шести месяцев должны предоставить Конгрессу страны всю информацию об НЛО, которая у них есть, сообщают СМИ.

В декабре глава американского государства Дональд Трамп подписал закон о финансовой помощи в связи с коронавирусом на 2,3 трлн долларов. С этого момента спецслужбам дается 180 дней на раскрытие информации об НЛО – такое требование включили в раздел закона о крупных расходах, передает CNN.

В отчете спецслужб должен быть подробный анализ имеющейся информации об НЛО, описание межведомственного взаимодействия по сбору данных и анализу «неопознанных явлений в воздухе». Спецслужбы также должны указать потенциальные угрозы нацбезопасности США со стороны НЛО и оценить, могут ли за этой деятельностью стоять какие-либо противники Вашингтона. Представленный отчет должен быть несекретным, но может содержать секретное приложение.

В августе Пентагон подтвердил решение о создании рабочей группы по изучению неопознанных летающих объектов. Миссия группы «заключается в обнаружении, анализе и составлении каталогов НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США». В мае ВМС США рассекретили документы о встречах пилотов с НЛО.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.11 / Министр экологии Украины болен COVID-19

10.07 / Мнения: Человечество пошло по пути мышей

07.09 / Стало известно о проблемах с продажей в РФ импортного алкоголя

29.07 / В Индии запретили еще около полусотни китайских приложений

15.09 / В деле об избиении Балуха следствие рассматривает четыре версии

06.10 / Путин заявил о важности корректной реализации норм Конституции

07.01 / Пресса приписала приказ отправить Нацгвардию в Вашингтон Пенсу, а не Трампу

10.09 / Богдан: “Слугу народа” на местных выборах ждет тотальный проигрыш. Они рассматривают возможность перенесения или отмены голосования

16.09 / Ефремов сказал, где хотел бы отбывать наказание

16.12 / В мире: Америка рассчитывает победить Россию глобальным потеплением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска