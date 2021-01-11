На акциях протеста в Минске задержали 19 человек

11.01.2021, 1:28, Новости дня

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Как минимум 19 человек задержаны в Минске, где состоялся ряд несанкционированных локальных протестных акций, сообщили белорусские правозащитники.

Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр «Весна» опубликовал список из 15 человек, доставленных в РУВД Минска. Кроме того, правозащитники сообщили, что были задержаны еще «не менее четырех человек». В соцсетях сообщается, что в РУВД Ленинского района Минска доставлены четыре женщины.

Пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова сообщила в воскресенье, что обстановка в стране была в целом спокойная, правоохранители контролировали локальные несанкционированные акции, передает РИА «Новости».

Напомним, генпрокурор страны Андрей Швед сообщал, что правоохранительная система страны адаптировалась к ситуации, связанной с несанкционированными протестами оппозиции. Он считает, что сейчас ситуация в городах Белоруссии «абсолютно стабильная, спокойная».