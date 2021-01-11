В Украину идут морозы и снегопады – Укргидрометцентр

11.01.2021, 1:04, Новости дня

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В Украине 13-го и 14 января прогнозируют снег и значительное снижение температуры. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В северных и центральных областях Украины ожидается снег, на юге и юго-востоке – снег с дождем. Температура ночью -1…- 14°, днем – -2….-10°. По прогнозу синоптиков, холоднее всего будет в Сумской и Харьковской областях 14 января.

Наиболее теплая погода будет держаться в Ужгороде, Львове, Одессе, Николаеве и Херсоне, в этих городах температура воздуха не опустится ниже -4°.

В Киевской области 13-го и 14 января будет идти небольшой снег. Температура ночью -3…-8°, днем – -1…-6°.