 

Генсек ООН сравнил ситуацию в мире с 1945 годом

11.01.2021, 1:04, Новости дня
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время мероприятия,  приуроченного к 75 годовщине первого заседания ООН, сравнил наступивший 2021 год с 1945-м. Трансляция выступления велась в YouTube.

По его словам, сегодня ведется война против пандемии коронавируса, с изменением климата и терроризмом.

Гутерриш отметил, что пандемия выявила серьезные проблемы, мир столкнулся с “вакцинный национализмом”, который заключается в том, что богатые страны конкурируют за покупку препаратов для своих граждан.

Генсек ООН поблагодарил власти Великобритании за поддержку глобальной инициативы COVAX, по которой бедные страны смогут получить 2 млн доз вакцин от COVID-19.

По словам генерального секретаря ООН, в мире сохраняется потребность в международном сотрудничестве.

“Мы должны бороться с неравенством и несправедливостью и укреплять взаимную поддержку и доверие. На международном уровне я заявил о необходимости “Нового глобального договора”. Власть, ресурсы и возможности должны распределяться более равномерно, что требует более эффективного управления”, – заявил Гутерриш.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире 42 страны внедряют безопасные и эффективные вакцины против COVID-19, 36 из которых – страны с высоким доходом, а шесть – со средним доходом. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга 8 января.

По состоянию на 10 января в мире зарегистрировано более 90 млн случаевкоронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает эпидемическую ситуацию. С начала пандемии в мире скончалось более 1,93 млн человек, выздоровело более 49,8 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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