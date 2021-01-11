 

Нетаньяху заявил, что Израиль получил еще одну партию из сотни тысяч препаратов для массовой вакцинации

11.01.2021, 0:10, Новости дня
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 10 января на своей странице в Facebook заявил, что страна получила очередную партию вакцин от COVID-19. По его словам, это сотни тысяч препаратов для инъекций.

“Сегодня мы привезли в Израиль еще одну большую партию вакцин в рамках операции “Возвращение к жизни”. Мы вакцинируем всех граждан к концу марта и станем первой страной в мире, которая выйдет из пандемии COVID-19 и восстановит экономику”, – заявил он.

https://www.facebook.com/Netanyahu/videos/780658716129781/

Он отметил, что в страну прибыли сотни тысяч вакцин. На странице премьер-министра Израиля вели прямую трансляцию прибытия самолета с препаратами для инъекций от COVID-19. 

https://www.facebook.com/Netanyahu/videos/1508872516169552/

Нетаньяху 7 января заявлял, что Израиль первым в мире выйдет из эпидемии COVID-19 благодаря глобальной поставке вакцины от Pfizer.

Он рассказал об “огромном прорыве” в переговорах с Pfizer и анонсировал прибытие в Израиль 10 января первой большой партии препаратов.

“Соглашение, которое я заключил с Pfizer, позволит нам вакцинировать всех граждан Израиля старше 16 лет к концу марта, а может быть, и раньше. Это означает, что вакцинироваться сможет любой желающий”, – сказал премьер. 

Вакцинация от коронавируса началась в Израиле 19 декабря 2020 года. Первому прививку сделали Нетаньяху. На данный момент в Израиле вакцинировалось уже более миллиона человек. Помимо Pfizer, минздрав Израиля зарезервировал 6 млн доз вакцины Moderna.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире уже более 30 стран начали вакцинацию от COVID-19 в группах риска.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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