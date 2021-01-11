Подарки под Кремлевской елкой

11.01.2021, 0:00, Разное

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Послание власти населению звучит предельно ясно: лучше никуда не лезьте.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Под конец прошлого года государство в итоге определилось с приоритетами своего социального развития. Вкратце: приоритеты эти теперь заключаются в том, что мышь не проскочит. Если вы хотите чего-нибудь этакое социальное в РФ развивать, то вы должны сперва получить справку от начальства и отчитаться об источнике средств.

При этом, как заметила Марина Литвинович, трилемма такова. Если вы берете деньги от государства, то прыгаете так высоко, как вам сказали, и вообще связаны многочисленными обязательствами — например, публично поддерживать «курс партии». Если же вас финансируют граждане по модели краудфандинга, то вы, скорее всего, — мошенник: это ясно следует из нового уголовного дела против Алексея Навального. И, разумеется, если у вас есть один евро или хотя бы «методическая помощь» из-за границы, вы — иностранный агент. А вариант с деньгами частного бизнеса внутри РФ просматривается плохо: «государственно-частное партнерство» слишком далеко зашло за последние годы.

Так что кремлевское послание «населению» звучит предельно ясно: лучше ничего не делайте, в волонтерство, независимые медиа, социальные и образовательные проекты не лезьте, без вас как-нибудь разберемся. Под эти приоритеты к Новому году были щедро выданы подарки.

Лев Пономарев (в центре) на акции против произвола силовиков у штаб-квартиры ФСБ на Лубянской площади в Москве. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Иноагентом объявлен персонально Лев Пономарев, человек, который много десятилетий занимается в РФ правозащитой.

Можно интуитивно догадаться, почему это происходит: права человека — чуждые для нас ценности, навязанные Западом.

Российскому государству если какие права и нужны, то исключительно начальников. Не будет тут никаких других прав — это первый подарок.

В список иноагентов попала организация Анны Ривиной «Насилию.нет», которая пытается лоббировать закон против домашнего насилия и помогает его жертвам. Тут тоже мысль чиновников ясна: нечего женщинам помогать, сегодня они научатся от насильников из дома уходить, а завтра задумаются о приемлемости политического насилия. В Минюсте громко и отчетливо предложили сказать насилию «да» — и это второй подарок.

Муниципального депутата Юлию Галямину осудили на два года условно за то, что она мирно протестовала против ограничения своих избирательных прав. Все, конечно, вздохнули с облегчением: ах, как гуманно, что не колония! Но на практике, как писал обозреватель «Новой» Леонид Никитинский, речь идет о гражданской казни: Галямина профессиональный лингвист, преподаватель в университете, и ее оттуда изгонят за сам факт судимости. Хочешь заниматься честной демократической политикой, тебе не место в студенческой аудитории — это подарок номер три.

Юлия Галямина у здания Тверского суда. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Андрея Кураева лишили сана. Формально у нас, конечно, государство отделено от церкви, но подарки такого рода можно класть под ту же елку.

Нельзя — сообщают и представителям РПЦ, и всем остальным гражданам — вот так просто критиковать уважаемых людей, в частности патриарха Кирилла. Случай Кураева, может быть, особенно ярок: в нем точно отражена магистральная мысль начальства о том, что само инакомыслие преступно.

Наконец, скоро нас осчастливят законом о просветительской деятельности, построенной в той же логике: кому тут можно просвещать жителей — разберутся компетентные органы, а всем остальным за это положена статья. Ведь слишком просвещенный человек может, не дай бог, задуматься о том, что же в РФ пошло не так «после стабильности».

Кирилл Мартынов

редактор отдела политики