Пойдут ли США на «легализацию» НЛО?

11.01.2021, 7:05, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Сенат США дал Пентагону 180 дней на подготовку всеобъемлющего отчета по НЛО в рамках принятого в декабре пакета законов о помощи при COVID-19, включающего ассигнования в 2,3 триллиона долларов.

Согласно входящему в пакет закону о разведдеятельности на 2021-й финансовый год, в течение шести месяцев Пентагон, ФБР, ЦРУ и другие профильные ведомства обязаны сообщить Сенату все, что знают об НЛО.

При этом НЛО не обязательно должны быть из других миров. Закон требует информации о любых технологиях, которыми располагают Китай, Россия, Иран, Северная Корея или другие, способных создать

Подобные процессы происходят и у союзников США. Так, в сентябре прошлого года бывший министр обороны Японии Таро Коно ввел изменения в уставные документы Сил самообороны страны, определяющие действия войск при встрече с НЛО.

Летающий треугольник, который, как утверждалось, был сфотографирован во время «Бельгийской волны НЛО» 15 июня 1990 года над Валлонией, Бельгия. Фото “Википедия”

В апреле 2020 года Пентагон признал три встречи истребителей F/A-18 “Hornet” ВМС США с объектами, не поддающимися идентификации. Однако интерес американских военных разных стран к этой теме обострился гораздо раньше. Например, в позапрошлом году исследовательский центр Сухопутных войск США заявил, что занимается изучением материалов, собранных компанией Tothe Stars Academy, исследующей НЛО и пытающейся доказать их инопланетное происхождение. Позже было объявлено, что эти материалы могут быть использованы для обороны. Получается, американские военные всерьез верят в реальность пришельцев?..

Однако имеется более здравая гипотеза: под видом заимствования технологий у пришельцев американцы собираются представить свои собственные разработки, давно известные, как… НЛО или «летающие тарелки».

Эту версию выдвигает, например, доцент кафедры философии Сибирского федерального университета, кандидат философских наук Павел Полуян. По его мнению, первые прототипы таких аппаратов появились еще в начале прошлого века. Есть, например, фото- и киносъемка одного устройства, которое, хоть и не летало, но могло слегка подпрыгивать над землей, приподнимая сидящего в нем пилота. Аппарат имел вид большого вращающегося металлического зонтика, под которым был подвешен управляющий механизм и сиденье для пилота.

– В дальнейшем «зонтик» превратился в «тарелку», а двигательную вибрацию осуществляла огромная мембрана, составляющая дно аппарата, – предполагает Полуян. – Ее вибрация прессовала воздух в кольцеобразные вихри, на воздушной подушке из которых и держалась машина. Позже на смену мембранам пришли двигательные плазменные панели из маленьких рельсотронных ячеек. Они с огромной частотой импульсно воздействовали на воздух – аппарат летел за счет реактивной струи, состоящей из тороидальных вихрей.

Косвенным доказательством правоты сибирского ученого служит то, что первоначальной версией, объясняющей НЛО, была вовсе не деятельность пришельцев, а как раз секретные разработки. Но к 1960-м годам большинство СМИ, как по команде, принялись уверять публику, что летающие диски и шары – это инопланетные аппараты.

А более серьезные издания продвигали версию, что абсолютно все НЛО – это либо воздушные шары, метеорологические зонды и прочие подобные конструкции, либо шаровые молнии и другие природные явления, либо выдумки жаждущих славы людей.

Однако людей, считающие, что мы имеем дело с какие-то секретными, но вполне земными механизмами, тоже было достаточно.

По мнению Павла Полуяна, в 40-е годы прошлого века американцы стали использовать усовершенствованные самолеты-зонтики для шпионажа за Советским Союзом и другими государствами.

– Сам я видел НЛО лишь единожды – в Перми в 1989 году, и после этого еще больше утвердился в своих предположениях, – рассказывает Полуян. – Кроме того, я изучил множество других свидетельств об НЛО – и все они превосходно укладываются в теорию о том, что это американская разведтехника, функционирующая по тому же принципу, что и тот несовершенный летательный аппарат.

При этом Полуян не отрицает, что среди многочисленных свидетельств об НЛО имеются и фальшивки, и естественные явления, а также дефекты фотопленки. Не говоря уж о тех же зондах и другой вполне прозаической технике.

– А вот случаи, когда НЛО можно было бы посчитать неземной техникой, в моей практике отсутствуют, – говорит Полуян. – Хотя я не исключаю, что внеземная жизнь есть и даже что инопланетяне могли бывать на нашей планете.

Если гипотеза Полуяна верна, можно предположить, что последние события, в том числе и требование Сената к Пентагону, говорят о желании американцев хотя бы частично «легализировать» эти технологии в глазах общественности. Возможно, выдав их за внеземные. Так что в ближайшие годы США вполне могут объявить, что научились у пришельцев строить «летающие тарелки». Тогда они утратят статус НЛО и станут все чаще появляться в небе, уже не вызывая у людей ни страха, ни удивления.

Однако, возможно, обострение обсуждения этой темы в американских верхах говорит об обеспокоенности, что подобные технологии могли появиться и у противников США.