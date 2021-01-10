 

Разработчик исправил очередной сбой в ОС Windows 10

10.01.2021, 23:50, Новости дня
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Наконец-то компания Microsoft исправила сбой в работе операционной системы, появившийся после очередного апдейта Windows 10. Речь идет о весьма неприятной ситуации, когда компьютер по своему усмотрению начинает перезагрузку, не оставляя пользователю достаточно времени, чтобы хотя бы сохранить сделанную работу.

Напомним, что проблема появилась после октябрьского обновления версии 20H2. Через несколько недель после его выхода разработчик признал наличие проблемы и пообещал устранить ее в ближайшее время.

Однако эксперты теперь высказывают удивление столь длительному сроку, который понадобился Microsoft для исправления банальной ошибки в программировании. То же самое можно было сделать сразу.



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