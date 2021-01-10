Эксперты рассказали, почему пользователи не хотят отказываться от Windows 7

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10.01.2021, 23:50, Новости дня
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Отказ большого количества пользователей переходить с Windows 7 на Windows 10 легко объяснить, утверждают эксперты. Несмотря на то, что обновлений для Windows 7 компания Microsoft уже достаточно давно не предоставляет, мало кто отказывается от данной операционной системы. Ели не желает при этом сменить и сам компьютер.

Кстати, недавно проведенный опрос подтверждает, что 13% пользователей по всему миру все еще работают на устройствах с Windows 7.

Как оказалось, почти каждый третий из них просто не желает платить за обновление. Однако еще 22% отметили, что Windows 7 выглядит более простой и привычной операционной системой. И только 16% признались, что мощности их устройств недостаточно для установки на них Windows 10.



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