 

Обновленный паркетник Volkswagen Tayron рассекречен до премьеры

10.01.2021, 23:50, Новости дня
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В Сети опубликовали фотографии нового кроссовера Volkswagen Tayron, который предложен без защитной пленки.

В свою очередь, рестайлинговый экземпляр получил некоторые внешние изменения, которые коснулись радиаторной решетки, задних фонарей и бамперов. Кроме того, теперь салона получил увеличенную цифровую приборную панель на 10,3 дюйма, а также адаптивный круиз-контроль. Среди новшеств по безопасности указана опция предупреждения столкновений.

Однако ожидать изменения по техническим характеристикам здесь не придется, так как автомобиль имеет 2-литровый бензиновый мотор на 186 л.с. мощности. В максимальной комплектации производительность достигает 220 л.с. Официальный выход на рынок пройдет в 2021 году.



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