Цена биткоина резко упала

10.01.2021, 23:40, Новости дня

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В ходе торгов стоимость биткоина падала на 11,71%, свидетельствуют данные портала CoinDesk.

Цена криптовалюты снижалась до 35544 тыс. долларов. Позднее она чуть укрепилась – до 36279 тыс. долларов (минус 9,88%), передает ТАСС.

По данным CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина упала на 9,75%, до 36933 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падает на 7,5%, до 37500 долларов, передает РИА «Новости».

Напомним, в последнее время биткоин раз за разом обновилял исторический максимум. 7 января сообщалось, что биткоин в пике достигал 40 тыс. долларов, 8 января – превысил уровень в 41 тыс. долларов. Аналитики JPMorgan считают, что его стоимость может вырасти до 146 тыс. долларов.