 

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило отметку в 90 млн

10.01.2021, 23:16, Новости дня
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По состоянию на 10 января в мире зарегистрировано уже более 90 млн случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает эпидемическую ситуацию.

Страной с наибольшим числом инфицированных остаются США – более 22,2 млн.

В пятерку стран с наихудшей эпидемической ситуацией входят также Индия (более 10,4 млн случаев), Бразилия (8 млн), Россия (более 3,3 млн) и Великобритания (3 млн).

С начала пандемии в мире скончалось более 1,93 млн пациентов с COVID-19, большинство из них – в Соединенных Штатах (373,4 тыс.).

Выздоровело, по информации Университета Джонса Хопкинса, более 49,8 млн больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии инфицировалось более 88,3 млн человек, умерло 1,91 млн пациентов.

Украина по числу инфицированных находится на 17-м месте в мире. По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, на 10 января в Украине подтверждено 1,115 млн случаев заражения коронавирусом, умерло от болезни COVID-19 19,8 тыс. заболевших, а 791,6 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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