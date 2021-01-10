 

WhatsApp может делиться с Facebook личными данными пользователей

10.01.2021, 23:16, Новости дня
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Мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение и теперь сможет передавать личные данные пользователей компании Facebook. Об этом сообщается в обновленной 4 января политике конфиденциальности компании.

“Являясь одной из компаний Facebook, WhatsApp получает информацию от других компаний Facebook и предоставляет информацию другим компаниям Facebook. Мы можем использовать информацию, полученную от этих компаний, а они могут использовать информацию, предоставленную нами, чтобы обеспечивать функционирование наших услуг”, – говорится в новых правилах.

Компания, в частности, может делиться с Facebook регистрационными данными аккаунта пользователя, данным о транзакциях, служебной информацией, данными о взаимодействиях с другими пользователями и компаниями, информацией об устройстве, IP-адресом и другими данными.

Информация пользователей может передаваться, храниться и обрабатываться в США, странах или регионах, где расположены аффилированные лица и партнеры компаний Facebook или поставщики услуг WhatsApp; в любой другой стране или территории мира, где предоставляются услуги мессенджера, за пределами страны проживания пользователя, в целях, описанных в политике конфиденциальности.

7 января американский бизнесмен, сооснователь и руководитель космической компании SpaceX и один из руководителей автомобильной компании Tesla Илон Маск  в Twitter призвал “использовать Signal”. 

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявлял, что из-за смены правил WhatsApp многие пользователи перейдут в Telegram. 

“Уважайте своих пользователей. Миллионы людей возмущены последним изменением условий WhatsApp, в которых говорится, что пользователи должны передавать все свои личные данные в рекламную систему Facebook. Неудивительно, что бегство пользователей из WhatsApp в Telegram, которое продолжается уже несколько лет, ускорилось”, – написал Дуров.

9 декабря 2020 года федеральная торговая комиссия США подала в суд на компанию Facebook, обвиняя ее в том, что она незаконно поддерживает личную монополию на социальные сети. 

WhatsApp – популярная бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи. В 2014-м году ее купил Facebook.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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