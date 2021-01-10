Слава с гирляндами!

10.01.2021, 23:06, Разное

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Почему стоит посмотреть на платформе Premier рождественскую комедию «Чего хочет Слава» Оксаны Бычковой.

Скриншот: premier.one

Москва. Центр. Новый год. Розововолосая Джульетта и ее очкарик Ромео, похожий на зайца. Молодые дураки, обвязав друг друга гирляндами, мчат по бесснежной Покровке, как скорострельные салюты. Воруют живую елку (как же Новый год без елового запаха?). Cпят с подобранной в подъезде собакой cо щеками, как у Дукалиса. Он разрабатывает туристическое приложение для смартфонов. Она — менеджер в турфирме, обещает мальдивский рай и европейский вид без срущих голубей. У них все наоборот: Слава — это она, Валя — он. Слава — сама сюрприз с гирляндами: взбалмошная максималистка с кипучей энергией, принимает решения со скоростью речи. Валя сосредоточенный, покладистый. Москвовед. Идеальная пара. Почти. Спустя время он взрослеет, добивается поставленных целей. Она продолжает жить эмоциями, импульсами. Это рассинхронизация.

В общем, перед нами обычная в жизни и нетипичная в кино (тем более российском) история позднего взросления, самосознания себя.

Замечу, что сама Оксана Бычкова, сочинительница популярных feel good movie вроде «Питера FM», сохраняя фирменную легкость, верность любимой теме «расстроившейся большой любви» или «как встретиться и (не) расстаться», не боится ломать штампы в самом что ни на есть народном жанре — мелодраме. Не угождая моде, двигаться в новые «митушные» времена. Ее лавстори — меланхолическая драмеди с воздухом времени, нюансами, оттенками. Точными, словно подслушанными диалогами. С раскачивающимся корабликом в волнах саундтреком (Монатик, «Ленинград», Little Big, Peter Bjorn and John, Муся Тотибадзе, Sunsay и др.) «Лови мелодию так, как я ловлю, Так, как я люблю…»

Скриншот: premier.one

Москва в фильме реальная, узнаваемая (район Чистых прудов, Бауманская, Новослободская) и фантом, машина времени с памятными столбиками, постоялыми дворами, кузницами, одним словом, приличный европейский город, уважающий прошлое. А еще Москва Бычковой — сцена чувств. И когда Слава «гуляет» по Москве на трамвае с приложением, придуманным москвоведом Валей, сам город их связывает, благословляет. «Не унывай, Садись в трамвай,

Такой пустой,

Такой восьмой…»

Сердце и сила этого скромного фильма — героиня. Слава Надежды Лумповой («Еще один год») обаятельная, наделенная детской органикой пленница собственного темперамента, сиюминутных желаний, которым должны — никак иначе! — подчиняться другие. Смешная девчонка. У нее косички Пеппи, экстравагантные, трешовые наряды и разноцветные очки (желтые, изумрудные, но чаще розовые: «Я так вижу»). Она — центр, и желто-зелено-розовая вселенная вместе с Валей и его старт-планами, а также родственниками и друзьями обязаны вертеться вокруг нее. При этом «вся такая внезапная, противоречивая» хочет исключительно «более лучшего». Елку, сюрприз-поездку, пса, хамелеона — чтобы как снег на голову. Ее искренность, добросердечность в химическом соединении с эгоцентризмом и пофигизмом раздражает и изумляет.

Скриншот: premier.one

Поэтому все «усыновленные» ею животные — и задумчивая рыба, и пес со щеками Дукалиса, и хамелеон с трагическими глазами — оставлены на попечение других. Кстати, очень распространенный тип людей — великодушных за чужой счет.

Как в любом ромкоме, здесь будут встречи, вирусные влюбленности и тяжелые любовные недуги, разрывы, попытки примирений. И еще размышления на вечную тему: отчего люди расстаются? Нет, я вас спрашиваю, отчего распадаются, разрезаются по живому даже идеальные пары?

Однако авторы фильма выводят сюжет за пределы традиционной параболы: встретил любовь, храни ее, твой талисман «на лоне скучного покоя». Глобальные вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?» для них тоже не слишком актуальны.

Бортовой самописец картины фиксирует более взрывоопасную тему: чего хочет женщина? Знает ли сама Слава и ее близкие, кто она?

А вокруг отношений кружит метель «и мается былое в темноте»: Славин брат (Александр Алябьев) мучим выбором между женой, парикмахершей Лилей (Александра Ревенко) и «милым другом» (Руслан Братов). Валю окрыляет вниманием Королева, фем фаталь без возраста (Иамзе Сухиташвили). Золушка Слава нравится настоящему Принцу, которого играет неотразимый Паль. Он готов на все, даже кататься со Славой на трамвае. Траектории любви разбегаются в разные стороны неостановимо, как сама жизнь, сошедшая с трамвайных рельсов.

Скриншот: premier.one

Некоторые из второстепенных линий написаны наспех: принц кажется слишком сказочным, мама — суматошная квочка, но месяцами не видит и не слышит детей (Мадлен Джабраилова). Изъяны компенсирует отличная актерская игра: рядом с Надеждой Лумповой Александр Паль, Артем Сучков, Александра Ревенко.

Получилось неглупое зрительское кино со своей интонацией, непредсказуемым финалом.

Наполненное энергией сегодняшнего времени с его неровным ритмом. С городом, запечатленным в мгновенных снимках. С субъективной оптикой, с женский взглядом на мир (сценаристки: Анна Амантес, Людмила Просвирина, Светлана Штеба), с храбрым намерением погружаться в табуированные темы.

Увы, платформа Premier не слишком продвигает картину, поэтому и хочется обратить на нее внимание.

Оксана Бычкова: «У меня есть я, и со мной все будет хорошо»

— У кого возникла идея «нетрадиционного ромкома»?

— Идея фильма — насколько я знаю — принадлежит Антону Щукину, одному из основателей компании «ГудСтори». Помню, очень удивилась, поскольку была уверена, что это кино придумала женщина. Меня позвали на этапе полуготовой версии сценария. Его в разное время писали Мила Просвирина, Петя Внуков и Света Штеба. Но финал уже был — и это сразу меня купило. Хотя, конечно, я делала жанровое продюсерское кино. Я давно хотела поработать с ребятами из «ГудСтори», и вот моя мечта сбылась. Ведь Петя Внуков вообще человек-легенда. Делал, например, как креативный продюсер «Звоните ДиКаприо!» и много других классных проектов.

Оксана Бычкова. Фото: Валерий Матыцин / ИТАР-ТАСС

— Тема расставания была и в фильме «Еще один год», но теперь это совсем другая история. Сюжет личностного роста оказывается важнее лавстори.

— «Еще один год» — мое авторское кино и интонационно совсем другое. А «Слава» все-таки кино жанровое, я тут была приглашенным «игроком».

Но, наверное, не согласилась бы делать фильм, если бы не было фразы в финале: «У меня есть я, и со мной все будет хорошо».

Это оказалось самым важным моментом истории для меня. Я подумала, что в фильме будут не только красивые городские прогулки (я все это уже делала в первых картинах), но и важное послание всем девчонкам, зашитое в популярный жанр.

— Новая этика, фемоптика — в какой мере они имеют отношение к фильму?

— Если честно, все эти новые термины меня немного пугают своей радикальной направленностью. С другой стороны, меня еще сильней пугает то, что у нас до сих пор считается, что удачно выйти замуж — главное для женщины. Или нет, даже не так: достаточно просто выйти замуж или быть при мужчине. Да, для меня личностный рост важнее лавстори, вот и вся моя фемоптика. И один момент: для меня важно было, что в фильме есть некарикатурная гей-линия. Я действительно переживаю из-за роста гомофобии у нас в стране, и мне кажется необходимым снимать простые и человеческие истории с героями-геями.

Лариса Малюкова

обозреватель «Новой»