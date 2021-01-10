FP – РФ и Китай обошли США в гонке вакцин на их же поле — Ближнем Востоке

10.01.2021, 22:52, Новости дня

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Обычно в вопросах образования, медицины, науки, развития и технологий США были ориентиром, ведущей страной мира. Но теперь многие страны, в том числе их союзники на Ближнем Востоке, закупают вакцину от коронавируса у Китая и России, пишет Foreign Policy. А такие закупки могут привести в принципе к укреплению их отношений с конкурентами Штатов.



Reuters

В последние годы Египет потратил на российское оружие больше денег, чем за всё время с 1970-х годов. И с Пекином он построил крепкие экономические отношения. То же самое можно сказать о Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, пишет Foreign Policy. Между тем, это давние союзники США.

И к арсеналу влияния РФ и Китая недавно добавился новый инструмент — вакцины от коронавируса. Ещё весной получил распространение термин «дипломатия масок» — это Китай пытался распространить своё влияние с помощью поставок защитных средств. Теперь на смену им пришли вакцины, ряд стран Ближнего Востока, которые считаются партнёрами США, их уже заказали у РФ и Китая.

Коронавирус многие страны поставил на колени, но страны Ближнего Востока пострадали меньше, чем ожидалось. Так что теперь, вероятно, они решили, что более дешёвые вакцины, которые производят РФ и Китай — для них лучше, чем ничего, пусть даже их научные данные ещё не полные. И закупки вакцины отражают в целом смену миропорядка в регионе.

Так, Египет закупил китайскую вакцину, что неудивительно, учитывая размер инвестиций Китая в эту страну. Кроме того, это вписывается в его стратегию, в рамках которой он хочет стать центром производства и распределения вакцины в регионе. При этом он закупает также и вакцины других стран, чтобы ему не пришлось вставать на чью-то одну сторону. Так же вёл себя Египет во времена холодной войны.

Турция тоже стала прививать своих граждан китайской вакциной, хотя третья фаза её испытаний завершится только в феврале. По словам автора статьи, это говорит о том, что дела у Турции хуже, чем пишет об этом Анкара. При этом там заявили, что собираются производить на своей территории и российскую вакцину. Прививать ею турецких граждан ещё не начали, но к этому всё идёт.

По ряду вопросов Турция и РФ расходятся во мнениях, но в крупных проблемах им удаётся свои позиции сблизить и дополнить. Так, например, Анкара хочет быть независимой от Запада, а Москва заинтересована в том, чтобы ослабить западный союз и посеять раздор в ЕС. Так что их совместная работа над вакциной не только жизнь людей спасёт, но и позволит им двигаться к достижению своих стратегических целей. А с Китаем Турция пытается получить выгоду от экономических отношений и иметь в его лице противовес для США.

Если посмотреть на страны Персидского залива, то там картина смешанная. Саудовская Аравия, Катар, Оман, Кувейт заказали вакцину Pfizer, а Бахрейн и ОАЭ обратили внимание на китайский вариант, хотя, несомненно, у них есть деньги и на более дорогие вакцины. Это показательно, считает автор статьи: страны пытаются показать свой протест против ухода Америки из региона и поляризации американской политики. В результате США становятся менее эффективным партнёром с дипломатической, военной, экономической точек зрения, а РФ и Китай становятся здоровой альтернативой.

Возможно, в большой картине мира дипломатия вакцин и не играет столь важной роли: страны просто хотят победить вирус, а Китай и РФ предлагают выгодное решение. Однако в прошлом даже в худшие периоды истории Штаты оставались для стран ориентиром в вопросах образования, медицины, науки, развития и технологий. А теперь в этой гонке вакцине их нет. «Кажется, будто контроль, а затем работа над избавлением от инфекционного заболевания будет легко доступным плодом, с помощью которого можно завоевать сердца и умы людей в регионе», — делает вывод автор статьи в Foreign Policy.