Слухи о готовности Пенса отстранить Трампа от власти в США опровергли

10.01.2021, 22:46, Новости дня

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Вице-президент США Майкл Пенс не собирается отстранять от власти главу государства Дональда Трампа, сам Трамп тоже уверен в Пенсе, сообщают источники.

Как заявили источники Bloomberg, президент США уверен, что Пенс не попытается отстранить его от власти при помощи 25-й поправки к конституции. По словам источников, Пенс отвергает возможность использования поправки, считая эту идею неосуществимой.

В Белом доме, как информирует агентство, считают, что демократы «допускают перегибы» в ситуации с предполагаемым импичментом, признание Трампа виновным маловероятно. Источники NBC заявили, что обращение к 25-й поправке считают «практически нецелесообразным». Наиболее предпочтительный подход – дать «истечь времени» президентства Трампа, передает РИА «Новости».

Напомним, телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключает возможности прибегнуть к 25-й поправке к конституции США с целью отстранения от должности действующего американского лидера. Согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы США в случае досрочного прекращения полномочий президента США, его недееспособности.

В среду сторонники ворвались в Конгресс. В ходе протестов погибли четыре человека. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Хотя Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа.