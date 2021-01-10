 

Назарбаев поздравил партию «Нур Отан» с победой на выборах в Казахстане

10.01.2021, 22:46, Новости дня
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Экс-президент Казахстана и глава Совбеза страны Нурсултан Назарбаев поздравил возглавляемую им правящую партию «Нур Отан» («Свет отечества») с победой на выборах в нижнюю палату парламента страны.

Он поздравил «дорогих однопартийцев» с «убедительной победой», ссылаясь на данные exit poll. Как сообщил Назарбаев, «предварительные результаты» свидетельствуют, что население Казахстана «связывает дальнейшее развитие страны и улучшение благосостояния» с партией «Нур Отан», передает ТАСС со ссылкой на «Хабар 24».

Директор по проектам научно-исследовательской ассоциации «Институт демократии» Татьяна Башарина сообщала, что «Нур Отан», судя по данным exit poll, побеждает на выборах, набирая 72% голосов избирателей. За партию «Ак жол» («Светлый путь») проголосовали 10,2%, за Народную партию Казахстана – 9,54%, этого достаточно, чтобы пройти в парламент. За партию «Ауыл» («Село») отдали голоса 4,93% избирателей, за партию Adal («Честный») – 3,25%, они не преодолели семипроцентный барьер, передает РИА «Новости» со ссылкой на КТК.

10 января в Казахстане прошли выборы депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента республики) и маслихатов (местных представительных органов). Новая законодательная норма требует, чтобы в партийных списках в Мажилис было не менее 30% женщин и лиц, не достигших 29 лет. Электронное голосование на выборах депутатов Мажилиса не предусмотрено.



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