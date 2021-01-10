«Спутник V» зарегистрирован в Алжире

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10.01.2021, 22:46, Новости дня
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Алжир стал первой африканской страной, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», информирует Российский фонд прямых инвестиций.

Официальный аккаунт разработчиков вакцины в Twitter объявил о «первой регистрации Sputnik V в Африке». Указывается, что «министерство фармацевтической промышленности Алжира зарегистрировало Sputnik V 10 января», передает РИА «Новости».



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