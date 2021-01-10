Ученые считают, что для человеческого организма существует только два времени года

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10.01.2021, 22:44, Разное
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Ученые, которые представляют Стэнфордский университет, считают, что для человеческого организма существует только два времени года. К таким выводам они пришли после проведения эксперимента.
Эксперты собрали молекулярные сведения более 100 человек за четыре года, при этом возраст испытуемых был 25-75 лет. Участники сдавали кровь четыре раза в год, чтобы можно было исследовать ее молекулярный состав. В результате были получены данные о работе сердца, иммунной системы, метаболизме и воспалительных процессах в организме каждого человека. Кроме этого, испытуемые рассказывали ученым о своих пищевых привычках и регулярных физических нагрузках.

В процессе исследования было установлено, что свыше 1000 молекул на постоянной основе меняют свое поведение. Но, происходит это только дважды в год, а не четыре, как все привыкли. Речь идет о периоде конец весны – начало лета, а также конец осени – начало зимы.

В теплый период времени в организме резко возрастало число маркеров, которые отвечают за воспалительные процессы и влияют на аллергические реакции. Кроме этого, увеличивалось количество молекул, которые ответственны за развитие остеоартрита и ревматоидного артрита. Также исследователи отметили рост белка HbAc1, указывающего на риск развития диабета второго типа.

В зимнее время специалисты зафиксировали возрастание числа иммунных молекул, противостоящих вирусам, и тех, которые провоцируют угревую сыпь. В холодный период года также становятся выше сигнатуры гипертонического заболевания.



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