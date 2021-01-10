Ученые: Экстракт бергамота обладает противораковыми и антихолестериновыми свойствами

10.01.2021, 22:44, Разное

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Учёные выяснили, что экстракт бергамота понижает уровень холестерина и убивает злокачественные клетки. Результаты исследования опубликовали в издании Bioenergetics.

Бергамот входит в состав чаев и имеет необычный аромат. В недавнем исследовании, которое провели исследователи международной группы, продемонстрировано, что экстракт плодов этого растения можно использовать против онкологических болезней и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Исследователи заявляют: такое вещество может понижать уровень холестерина в крови и уничтожать клетки рака, не повреждая здоровые структуры.

Химики Университета Калабрии и биологи Университета Солфорда сообщают, что цитрусовые экстракты имеют статиноподобные свойства. Статины – препараты, которые рекомендуют врачи для понижения уровня «плохого» холестерина в крови, чтобы предотвратить инсульты и приступы сердца. Но эти лекарства имеют серьезные побочные эффекты, такие как кардиомиопатия и повреждение мышечных клеток. В бергамоте идентифицировали соединения брутьеридин и мелитидин, которые способны ингибировать ферменты холестерина со скоростью, подобной доступным сатинам.

Ученые отметили, что такие соединения прекращают деление и гибель злокачественных клеток. Эксперты выяснили – масло бергамота подавляет определенные инфекции, уменьшая боль и воспалительный процесс, а также снижает ощущение тревоги и усталости.