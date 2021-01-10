 

Свитолина обыграла россиянку Александрову и вышла в 1/4 финала турнира в Абу-Даби

10.01.2021, 22:22, Новости дня
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Украинская теннисистка Элина Свитолина в 1/8 финала турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ) обыграла россиянку Екатерину Александрову в третьем круге турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом 10 января сообщила пресс-служба WTA.

В решающем сете украинка отыграла два матчбола.

Матч длился 2 часа 35 минут и завершился со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8). 

“Александрова отлично пробивала практически с любой точки корта, даже в движении. Так что мне было сложно вернуться в игру, проигрывая 3:5. Я старалась фокусироваться на каждом розыгрыше, чтобы этот матч не свел на нет тот хороший теннис, который я показала в первом сете. Мне нравится выступать в таких условиях, как в Абу-Даби, надеюсь, что я пройду еще дальше по сетке”, – рассказала она.

Saved 2 match points and the No.2 seed moves on! @ElinaSvitolina outlasts Alexandrova, 6-2, 6-7(5), 7-6(8).#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/KxhGxjezMp

— wta (@WTA) January 10, 2021

В следующем раунде Свитолина встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Свитолина – первая ракетка Украины. В рейтинге WTA занимает пятое место.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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