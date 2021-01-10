Верещук: Дело Назарова указывает на целесообразность восстановления системы военной юстиции

10.01.2021, 22:22, Новости дня

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Как член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, наблюдаю за судебным делом генерал-майора Виктора Назарова.

Недавно апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор: семь лет заключения за служебную халатность, которая привела к сбиванию нашего борта с десантниками у Луганска в июне 2014 года. Судебное дело сейчас в кассационной инстанции.

Не даю никаких оценок. Но достойны внимания экспертные оценки американских военных специалистов в изданиях Kyivpost и “Факты”.

Они солидарны с нашим генералитетом, который считает обвинительный приговор Назарову опасным прецедентом, потому что наши командиры в боевой обстановке могут остерегаться принимать решения, учитывая возможное уголовное преследование невоенными прокурорами, следователями и судьями (которые не до конца понимают военный и боевой контекст).

Дело Назарова указывает на целесообразность восстановления системы военной юстиции.

Решения и поступки наших военных, особенно во время боевых действий, должны оценивать люди, которые понимают в военном деле: следователи, прокуроры и судьи с соответствующей подготовкой и опытом.

Источник: Ірина Верещук / Facebook