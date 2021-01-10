 

Верещук: Дело Назарова указывает на целесообразность восстановления системы военной юстиции

10.01.2021, 22:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, наблюдаю за судебным делом генерал-майора Виктора Назарова.

Недавно апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор: семь лет заключения за служебную халатность, которая привела к сбиванию нашего борта с десантниками у Луганска в июне 2014 года. Судебное дело сейчас в кассационной инстанции.

Не даю никаких оценок. Но достойны внимания экспертные оценки американских военных специалистов в изданиях Kyivpost и “Факты”.

Они солидарны с нашим генералитетом, который считает обвинительный приговор Назарову опасным прецедентом, потому что наши командиры в боевой обстановке могут остерегаться принимать решения, учитывая возможное уголовное преследование невоенными прокурорами, следователями и судьями (которые не до конца понимают военный и боевой контекст).

Дело Назарова указывает на целесообразность восстановления системы военной юстиции.

Решения и поступки наших военных, особенно во время боевых действий, должны оценивать люди, которые понимают в военном деле: следователи, прокуроры и судьи с соответствующей подготовкой и опытом.

Источник: Ірина Верещук / Facebook

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Усэйн Болт заразился коронавирусом

24.12 / Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией – Кулеба

18.11 / Украина будет приветствовать все форматы усиления присутствия НАТО в Черноморском регионе – Кулеба

25.12 / Исторический максимум. Стоимость биткоина превысила $25 тысяч

29.11 / Handelsblatt – если страны ОПЕК не договорятся о сокращении добычи, цены на нефть снова рухнут

23.09 / Заявление Джонсона по ограничениям из-за COVID спровоцировало панику в Британии

09.08 / В Беларуси “большая” вероятность Майдана – Венедиктов

04.09 / Евросоюз пригрозил России санкциями из-за отравления Навального

25.11 / США не признали изгнание «Джона Маккейна» из территориальных вод России

08.09 / Принц Эрнст Август V Ганноверский арестован в Австрии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска