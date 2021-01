Камала Харрис появится на февральской обложке Vogue

10.01.2021, 22:22, Новости дня

Фото будущего вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис появится на обложке февральского номера журнала Vogue. Об этом издание сообщило 10 января в Twitter.

“Теперь перед Харрис стоит еще более грандиозная задача: помочь вылечить сломанную Америку и вывести ее из кризиса”, – отметили в твите.

Vice President-elect @KamalaHarris is our February cover star!

Making history was the first step. Now Harris has an even more monumental task: to help heal a fractured America—and lead it out of crisis. Read the full profile: https://t.co/W5BQPTH7AU pic.twitter.com/OCFvVqTlOk

— Vogue Magazine (@voguemagazine) January 10, 2021

Vogue опубликовал две фотографии Харрис – в официальном образе, на нем будущий вице-президент в голубом брючном костюме и белой блузке, и в повседневном – в темном пиджаке, джинсах и кедах Converse.

Одна из фотографий украсит обложку февральского номера.

Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде (штат Калифорния) в семье иммигрантов из Индии и Ямайки. В конце августа 2020 года на съезде Демократической партии США на пост вице-президента была выдвинута сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, а на пост главы государства – бывший вице-президент Джозеф Байден. Харрис станет первой женщиной, первой афроамериканкой и первым человеком южноазиатского происхождения на посту вице-президента.