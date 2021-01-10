“Реформатор” Лукашенко вновь пытается обвести Кремль вокруг пальца – политолог

10.01.2021, 22:14, Разное

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Проект новой конституции Белоруссии подготовят к концу 2021 году. Об этом Александр Лукашенко сказал в интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде.

По его словам, проект обновленной конституции вынесут на всенародное голосование. Но раскрывать детали изменений белорусский лидер не стал.

Политолог Вадим Можейко обратил внимание, что слова президента прозвучали в эфире телеканала “Россия 1”.

– Я бы назвал это заявление пробным шаром, попыткой прозондировать почву относительно того, что произойдет, если он попробует продинамить Россию еще год, – считает эксперт.

Можейко уверен: Лукашенко вновь пытается обвести Кремль вокруг пальца. Он напомнил, что президент Белоруссии в конце 90-х вынашивал планы возглавить Союзное государство, но смена власти в России поставила крест на его амбициях.

С тех пор Лукашенко старается затормозить интеграцию с Россией, полагает эксперт. Пока идет время, можно выбить из восточного соседа очередные экономические преференции, пояснил аналитик.

Кремль настаивает на политической реформе в республике, но ключ к разрешению внутриполитического кризиса находится в Минске, а не в Москве, подчеркнул Можейко.

– Лукашенко надо решать проблему не с Россией, а с белорусским обществом, – сказал политолог в интервью газете “Белорусская правда”.

Ранее Лукашенко предложил изменить конституцию и прописать в ней роль Всебелорусского народного собрания. Оно состоит из членов правительства, депутатов, общественных деятелей, ученых. Собрание определяет направления развития республики на ближайшие пять лет.