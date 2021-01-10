 

Новый кроссовер Kia Sportage получит более агрессивный облик

10.01.2021, 22:02, Новости дня
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В конце 2021 года состоится выход в продажу обновленного кроссовера Kia Sportage.

Данный автомобиль возможно отличить от предшественника более привлекательной внешностью с агрессивными элементами. По внешнему виду нужно отметить более острые формы, а также увеличенную решетку радиатора и угловатую головную оптику. Кроме того, задние фонари соединены светодиодной полосой, которая придает автомобилю более привлекательную внешность.

В салоне установлены продвинутые системы безопасности, а также мультимедийный центр. Технические характеристики автомобиля повторяют ту же линейку моторов, что и Hyundai Tucson. Покупатели получат бензиновые, дизельные, а также гибридные силовые установки.



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