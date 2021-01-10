 

RFI – на Украине российский «Спутник V» может скоро стать «политическим ядом»

10.01.2021, 21:58, Новости дня
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Украинская фармкомпания «Биолек» потребовала у правительства начать испытания, производство и поставку российской вакцины «Спутник V», пишет RFI. Киев же надеется на Запад и китайскую вакцину, однако западные страны пока не спешат обеспечить украинцев защитой от коронавируса.


Reuters

 

Украина уже во второй раз ввела карантин из-за пандемии, перейдя рубеж в 20 тыс. умерших из-за Covid-19. Как пишет RFI, ещё 30 декабря президент страны Владимир Зеленский объявил, что Киев заказал у Китая 1,8 миллионов доз вакцины.

Однако украинская фармкомпания «Биолек» в Харькове потребовала у правительства обратить внимание на российскую вакцину «Спутник V», тестировать её, начать её производство и распространение среди украинцев.

Украинское правительство не спешит в этом вопросе, но как отмечает автор статьи, «стоит представить, какую психологическую дилемму переживают украинцы — сделать укол вакцины, произведённой государством, которое принесло на Украину вирус войны, где к этому времени погибло почти 15 тыс. человек».

Издание отмечает, что «Биолек» поддерживает Виктор Медведчук, который, по словам автора статьи, возглавляет пророссийскую оппозицию на Украине. А Владимир Зеленский отдаёт приоритет на данный момент поставкам вакцины с Запада, но сам Запад не спешит предоставить Украине вакцину. Так что на Украине «вопрос о вакцине «Спутник V» может скоро стать политическим ядом», пишет RFI.

 



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