 

Мнение: Мне теперь все равно

10.01.2021, 21:56, Разное
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Не жизнь, а именины сердца.

Источник: Colonel Cassad



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