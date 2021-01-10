 

Лукашенко пошутил по поводу звонка Путину

10.01.2021, 21:52, Новости дня
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Белорусский лидер Александр Лукашенко в шутку предложил журналистке Наиле Аскер-заде соединить ее с президентом РФ Владимиром Путиным.

Интервью для программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» проходило в кабинете главы республики. Ведущая спросила Лукашенко, разговаривает ли он по рабочему телефону с Путиным, на что политик предложил прямо сейчас позвонить своему коллеге. 

Однако в итоге было решено не отвлекать президента РФ и проверку связи провести с секретарем Лукашенко.

При этом президент Белоруссии назвал Путина единственным другом среди глав государств.

Ранее Лукашенко, отвечая на вопрос, в одной ли он команде в политике с Путиным, заявил, что «нас загнали уже намертво в одну команду».



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