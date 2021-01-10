 

Стало известно о нежелании Трампа участвовать в выборах в 2024 году

10.01.2021, 21:52, Новости дня
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году, сообщили СМИ со ссылкой на окружение политика.

По информации газеты Politico, в ноябре 2020 года появилась информация, что Трамп намерен баллотироваться в президенты в 2024 году. При этом, по словам источников газеты, он начал отказываться от этой идеи, поскольку ему надо будет опубликовать дополнительную финансовую документацию, что сделает его уязвимым для уголовных и гражданских расследований, передает ТАСС. 

«Его не будет в 2024 году», – сказал друг Трампа.

Вместе с тем однопартийцы главы Белого дома уверены, что хоть Трамп и не будет снова участвовать в президентской гонке, он может иронизировать над этой темой.

Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.

Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в столице США все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.



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