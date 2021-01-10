Елена Малышева рассказала, что будет с коронавирусом в 2021 году

10.01.2021, 21:50, Разное

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Популярный теледоктор Елена Малышева рассказала, как будет обстоять ситуация с коронавирусом в 2021 году. Врач-терапевт решила составить свой личный прогноз на этот счет. Информацией на тему дальнейшего распространения COVID-19 знаменитость поделилась в социальной сети Instagram.

Результаты 2020 года

По словам Елены Малышевой, 2020 год показал – только от самих людей зависит, заболеют ли они коронавирусом и насколько сильно. В самой тяжелой форме COVID-19 протекает у пациентов с ожирением и сахарным диабетом. Эти болезни человек может контролировать сам. Важно сбросить лишние килограммы и следить за уровнем сахара в крови. Тогда никакой коронавирус не будет представлять опасности для жизни.

Важен самоконтроль

Если люди постоянно контролируют давление и принимают лекарства, названия которых заканчиваются на «прил» или «сартан», то инфекционное заболевание будет протекать легче, чем у тех, кто этого не делает. Риск заболеть в тяжелой форме снижается в случае отслеживания показателей холестерина. Пациент станет переносить COVID-19 более легко, если принимает в любой форме сердечный аспирин, заявила телеведущая.

Оптимистические научные достижения

Малышева рада, что уже есть несколько вакцин от коронавируса с эффективностью более 90%. Российский препарат «Спутник» является самым изученным. Он на 100% снижает риск развития тяжелой формы COVID-19.

Также при помощи определенных лекарств можно снизить смертность от коронавируса. По словам теледоктора, все препараты являются совершенно доступными. Летальные исходы среди пациентов, попавших в больницы, снижают антикоагулянты. Если рассматривать группу заболевших, которым требуется кислородная терапия, то важно назначать дексаметазон.

Еще одним положительным фактом Малышева назвала выработку антител. Ученые доказали, что они могут сохраняться в течение полугода, а в отдельных случаях – и восемь месяцев.

Теледоктор пояснила о научном достижении: если количество антител снизилось, то в организме сохраняются Т-лимфоциты. Анализ на содержание этих клеток также можно сдать. Они провоцируют выработку антител.

В завершении публикации Малышева заявила, что судьба каждого человека находится в его руках. Если все рекомендации будут соблюдаться, то 2021 год пройдет лучше, нежели 2020.