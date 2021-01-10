“Двойной механизм действия”: Российские исследователи разрабатывают обезболивающее лекарство на основе яда

10.01.2021, 21:50, Разное

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Российский исследователь Борис Крылов недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснил о разработке нового обезболивающего лекарства на основе яда. По словам исследователя, средство станет эффективной альтернативой опиоидным препаратам.

Эксперт, представляющий Институт физиологии имени И.П. Павлова РАН, напомнил, что сигнал боли, испытываемый человеком, передается в мозг посредством нервных импульсов, частота которых регулируется молекулярными белками – медленными натриевыми каналами. Нюансы генерации такого тока зависят от веществ, которые теоретически не имеют возможности воздействия на данный белок. Учитывая этот фактор, медики предположили, что данные компоненты оказывают воздействие на соседние молекулы, называемые трансдукторами, которые участвуют в каскадных реакциях, усиливая, проще говоря, сигнал. В процессе исследования исследователи обнаружили, что микроскопические дозы наркотического вещества морфина, входящего в состав целого ряда опиоидных препаратов против боли, влияет на неизвестные белковые молекулы, связанные с ферментом, имеющим название натрий-калиевая аденозинтрифосфатаза. “Видимо, одна из её изоформ и выступает в качестве трансдуктора. Получается, сигнал передается от рецептора к трансдуктору, а от него на канал, который регулирует болевое ощущение. Мы предположили, что для модулирования работы канала можно воздействовать на эту молекулу-трансдуктор. В качестве регулятора решили попробовать уабаин”, – рассказал Борис Крылов. Он объяснил, что уабаином называется яд, находящийся в африканских растениях, однако и в очень малой концентрации присутствующий в человеческом организме. К слову, ранее деятели науки не имели четкого объяснения, зачем в человеке присутствует данный яд.

В процессе экспериментальной работы специалисты стали свидетелями того, что, во время воздействия малыми концентрациями уабаина, мембрана ноцициптивного нейрона начинает терять медленные натриевые каналы. Таким образом, снижение их количества приводит к уменьшению частоты нервных импульсов и затем, как следствие – к понижению болевых ощущений. Более того, уабаин имеет свойств также снижать возбудимость подобных каналов. “У эндогенного уабаина двойной механизм действия, и это мощнейший анальгетик, который может заменить опиаты и опиоиды на уровне периферической нервной системы. Опиаты вызывают зависимость, так как в процессе передачи сигнала участвуют G-белки, которые передают сигнал на геном. В результате появляются новые опиоидные рецепторы, и человеку нужна большая доза препарата. В механизме действия уабаина G-белки не участвуют, поэтому зависимость он вызывать не будет”, – подытожил автор исследования.

Резюмируя, ученый сообщил, что для полной проверки верности концептуального решения исследование будет продолжено. Вначале будут проведены клинические испытания на лабораторных животных, а в случае успешного их завершения – на пациентах с нейропатической болью и онкологических больных. Об этом пишет Iz.ru.