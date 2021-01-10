“То проходит, то накрывает”: Дочь певицы Валерии призналась в наличии серьезного заболевания

10.01.2021, 21:50, Разное

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Популярная исполнительница Shena (урожденная Анна Шульгина), являющаяся дочерью певицы Валерии, недавно провела в разделе Stories своего микроблога в Instagram интерактивное общение с подписчиками, в ходе которого пояснила о некоторых подробностях личной жизни. В частности, знаменитость упомянула о наличии у неё серьезного заболевания.

Примечательно, что сама 27-летняя Анна Шульгина категорически настаивает на том, что псевдоним Shena является её настоящим именем, что в марте прошлого года она сама и зафиксировала в своих паспортных данных. В ходе же недавнего обоюдного общения в личном микроблоге красавицы один из фолловеров, видимо, осведомленный об определенных фактах личной жизни певицы, попросил её осветить вопрос о наличии и причинах у неё панических атак. Хозяйка аккаунта не стала скрывать и пояснила, что данное заболевание появилось у неё еще в десятилетнем возрасте, а причиной его стал испуг вкупе с опасным поведением по отношению к ней некоего человека, имя которого она называть не стала. Зато она упомянула, что панические атаки стали со временем приумножаться. “То проходит, то накрывает. Надо лечить, но, как говорится, “гром не грянет, мужик не перекреститься”, – резюмировала Shena.



К слову, красотка упомянула, что в последнее время страдает от недостатка витамина D. Также, реагируя на один из вопросов, она призналась, что не имеет желания прерывать карьеру певицы и заниматься чем-то другим.