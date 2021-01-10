В Афганистане в результате авиаудара погибли более 10 человек

10.01.2021, 21:28, Новости дня

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Власти афганской провинции Нимроз обвинила ВВС Афганистана в авиаударе, который унес жизни по меньшей мере 12 мирных жителей. Об этом местной службе “Радио Свобода” сообщил глава глава совета провинции.

Люди погибли в результате авиаудара в районе Хашруд. Представитель национальной армии Афганистана заявил, что получил сообщения о жертвах среди гражданского населения. Он подтвердил нанесение авиаудара по базе талибов в этом районе.

Талибан пока не комментировал инцидент.

По информации “Радио Свобода”, миссия ООН задокументировала 63 случая авиаударов в Афганистане, в результате которых с января по сентябрь 2020 года погибло 156 человек, 193 получили ранения. В миссии указали на рост числа жертв среди гражданского населения по сравнению с 2019-м годом.

29 февраля 2020 года США и “Талибан” подписали соглашение о начале мирного процесса в Афганистане. Оно предусматривает постепенный вывод иностранных войск из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.