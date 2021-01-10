Депутат Рады: Зеленский и его окружение привились российской вакциной от коронавируса

10.01.2021, 21:20, Разное

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Такими заявлениями президент Украины Владимир Зеленский вызвал бурное негодование как среди многих политиков, так и среди простых жителей. А за несколько дней до Нового года на сайте украинского лидера появилась гражданская петиция с требованием закупить российский препарат в необходимом для вакцинации населения количестве. Свои подписи под документом поставили сотни людей.

Депутат Верховной рады от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Илья Кива заявил, что такое отношение Зеленского к пандемии коронавируса приводит к ежедневной гибели сотен украинцев, за что народ буквально проклинает главу государства. Кива подчеркнул, что российская вакцина от COVID-19 в настоящее время является наиболее эффективной, однако не пояснил, о какой из трёх разработок идёт речь.

Илья Кива выразил уверенность, что на самом деле Владимир Зеленский и всё его ближайшее окружение давно привились от коронавируса российской вакциной.

Ранее украинский лидер заявил о намерении добиться поставок в страну разработанных на Западе вакцин от COVID-19. В частности, речь шла о препаратах, созданных компаниями Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson, однако производители отказались снабжать Незалежную своей продукцией в обозримом будущем.