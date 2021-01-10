 

Власти Забайкалья объяснили закрытие круглосуточного стационара нерентабельностью

10.01.2021, 21:18, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Власти Забайкальского края объяснили закрытие круглосуточного стационара в селе Харагун Хилокского района нерентабельностью. Соответствующее заявление, как сообщает «Чита.ру», сделала глава регионального Минздрава Анна Шангина во время встречи с жителями.

Жители села сообщили Шангиной, что им неудобно обращаться в городскую больницу из-за больших очередей и долгого ожидания скорой помощи. В ответ министр сравнила рентабельность работы круглосуточного стационара с открытием в селе гипермаркета.

«Почему в Харагуне нет гипермаркета „Абсолют“? Потому что гипермаркет „Абсолют“ не будет работать здесь, нерентабельно», — сказала Шангина.

Помимо этого, министр спросила у жителей, зачем им нужен круглосуточный стационар.

«Переночевать и поесть вы сюда приходите, я так понимаю?», — добавила она.

В ведомстве сообщили РБК, что в целях экономии здание круглосуточного стационара отдадут муниципалитету, а сама поликлиника переедет в основное помещение. В министерстве заявили, что это не повлияет на качество медицинского обслуживания в селе.

В августе жители семи сел Хилокского района обратились к губернатору региона Александру Осипову с просьбой остановить закрытие круглосуточного стационара. Они отметили, что без необходимой помощи смогут остаться около 4,5 тысяч человек, среди которых есть люди, страдающие тяжелыми заболеваниями и нуждающиеся в круглосуточном наблюдении.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / Агата Муцениеце анонсировала новое YouTube-шоу про матерей «Мамбук»

23.07 / В России собираются ввести новый штраф: мотоциклисты в зоне риска

03.08 / Журналист: Лукашенко разрушил союз России и Белоруссии

26.07 / Мнение: Письмо: “Скорее всего даже влюблен”

28.07 / Звезда сериала “Игра престолов” Софи Тернер родила первенца известному музыканту

25.10 / Племянница Михаила Ефремова назвла причину беспокойства за жену актера

30.07 / В Генпрокуратуре рассказали о невосполнимом ущербе от коррупции в России

27.08 / “Русские своих не бросают!”: блогер Антон Дудков о российских пленниках в Ливии

21.11 / Шнуров сильно повздорил с Бастой на шоу “Голос”

20.11 / «Отгрызть себе лапу»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска