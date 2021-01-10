Власти Забайкалья объяснили закрытие круглосуточного стационара нерентабельностью

10.01.2021, 21:18, Разное

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Власти Забайкальского края объяснили закрытие круглосуточного стационара в селе Харагун Хилокского района нерентабельностью. Соответствующее заявление, как сообщает «Чита.ру», сделала глава регионального Минздрава Анна Шангина во время встречи с жителями.

Жители села сообщили Шангиной, что им неудобно обращаться в городскую больницу из-за больших очередей и долгого ожидания скорой помощи. В ответ министр сравнила рентабельность работы круглосуточного стационара с открытием в селе гипермаркета.

«Почему в Харагуне нет гипермаркета „Абсолют“? Потому что гипермаркет „Абсолют“ не будет работать здесь, нерентабельно», — сказала Шангина.

Помимо этого, министр спросила у жителей, зачем им нужен круглосуточный стационар.

«Переночевать и поесть вы сюда приходите, я так понимаю?», — добавила она.

В ведомстве сообщили РБК, что в целях экономии здание круглосуточного стационара отдадут муниципалитету, а сама поликлиника переедет в основное помещение. В министерстве заявили, что это не повлияет на качество медицинского обслуживания в селе.

В августе жители семи сел Хилокского района обратились к губернатору региона Александру Осипову с просьбой остановить закрытие круглосуточного стационара. Они отметили, что без необходимой помощи смогут остаться около 4,5 тысяч человек, среди которых есть люди, страдающие тяжелыми заболеваниями и нуждающиеся в круглосуточном наблюдении.