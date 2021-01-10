В Брянске начали массово отказываться от мессенджера WhatsApp

10.01.2021, 21:08, Новости дня

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Многочисленные сообщения в социальных сетях свидетельствуют о том, что жители Брянщины массово отказываются от использования мессенджера WhatsApp.

При этом люди склонны переносить свои аккаунты в Telegram, который на сегодня является основным конкурентом для WhatsApp.

Среди причин называют изменения политики мессенджера в работе с персональными данными. На днях в сети появилась информация, что WhatsApp устанавливает в качестве обязательной опции копирование информации в Facebook.

Как поясняют эксперты, столь резкая реакция пользователей не совсем понятна. Вероятно, свою роль сыграли интернет-СМИ, которые до невероятных размеров раздули эту историю. Ведь Facebook часто используется для регистрации на многих онлайн-ресурсах, и это никого не удивляет.