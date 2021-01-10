Россия пока не получит крупных обновлений Wi-Fi

10.01.2021, 21:08, Новости дня

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Компания Wi-Fi Alliance объявила о грядущем выходе самого крупного за последние десять лет обновления стандарта беспроводной связи. Как стало известно, в нем появится диапазон 6 ГГц, который дополнит уже существующие 5 ГГц и 2,4 ГГц.

Однако этот диапазон в версии Wi-Fi 6Е, как минимум, долгое время не будет доступен на территории России. В чем причина отказа внедрять данный формат в РФ, представители компании не сообщают.

Однако известно, что на территории США, Евросоюза и ряда стран Азии данное обновление не требует отдельной сертификации. Возможно, так разработчик отвечает на излишне бдительную позицию российской бюрократии? Когда-нибудь Wi-Fi 6Е доберется и до нашей страны. Но когда именно это случится, неизвестно, считают специалисты.