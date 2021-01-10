Мнение: “Победить голод”

10.01.2021, 21:02, Разное

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Историк Григорий Циденков https://d-clarence.livejournal.com/ в очередном "Разведопросе" у Д.Пучкова рассказывает о голоде в Поволжье в начале 20х годов. О генезисе, масштабах, борьбе с голодом и последствиях.

Сейчас ведутся работы над документальным фильмом "Победить голод", который будет посвящен этой теме.

Кто захочет материально поддержать через краудфандинг, пожалуйте сюда https://planeta.ru/campaigns/pobedit-golod-documentary

На этой фотографии, датированной августом 1921 года, – порученец Начальника Самарской ГубЧК, будущий кинорежиссёр, Народный артист СССР и лауреат четырёх Сталинских премий Фридрих Эрмлер у гроба Начальника транспортной ЧК Александра Силина.

В то время в Самарской губернии орудовало большое количество банд, грабивших поезда с продовольствием и терроризировавшим местное население. Одна из них – банда Сарафанкина – устроила крушение поезда, а в селе Александровское убила 20 коммунистов, забрала племенной скот и 500 пудов хлеба.

Силин выехал на перехват банды во главе группы бойцов. Для транспортировки личного состава использовали единственный грузовик, который совершив три рейса, сломался. Поэтому небольшой отряд Александра Филипповича оказался один на один с бандой в двести сабель. Бой длился целый день. Когда кончились патроны, чекисты сошлись с бандитами в последней рукопашной схватке…

Бандиты Сарафанкина разрубили голову Силина пополам, искололи тело штыками, отрубили пальцы на руке. Опознать тело Александра Силина смогли только по кисету, вышитому его дочкой Катюшей.

А вот отрывок из рапорта самарскому Нач эпидотряду 13-го декабря 1921 года:

«Довожу до Вашего сведения, что мною вместе с Соколовой 12 и 13 числа был обследован приемник номер 3 на ул. Соборной и Заводской… Общее количество детей …никто не знает. Нет никаких записей откуда дети, их фамилий; а прямо пускают с улицы, сажают немытыми за стол беспорядочно. Дети до моего прихода не мылись. Валялись на полу без коек. Лежали в изоляторе больные в своих испражнениях. Трупов по всем помещениям обнаружено 14 ч…

…При раздаче пищи больным детям фельдшерица сливала детям только жидкость, а картофель и мясо поджаривала себе. Мы пригласили ее пройти с нами в отделение милиции, но она стала звать на помощь сторожа и побежала во двор. Там я догнала ее у забора и сказала, что сейчас выстрелю, а дуло я ей, шкуре, в рот сунула, благодаря чему она упала в обморок.

О поступке своем не жалею, вины за собой не чувствую. Скажи она мне чего, я бы и сейчас выстрелила. Винтовку сдала Соколовой.

Нач взвода Сергеева Н.»

На фотографии ниже – Владислав Дружицкий, советский сотрудник миссии английских квакеров из Бузулука.

Фотография сделана в декабре 1921 года, жить ему на тот момент оставалось не больше месяца – у него была чахотка в последней стадии и диагноз свой Дружицкий знал. Его долг – доставка и учет медикаментов в пораженные тифом деревни. Свой пост он не бросил до самой смерти.

Это лишь несколько эпизодов трагедии, известной нам как "голод в Поволжье"…

100 лет тому назад в ряде российских губерний, в первую очередь, в Самарской от голода и его последствий, по приблизительным оценкам, погибли более пяти миллионов человек.

За век на эту тему было написано огромное количество исследований. Историки и социологи пытались разобраться в механизмах продовольственной катастрофы, охватившей огромную территорию бывшей Российской империи.

Кто-то считает, что главные причина голода – комплекс проблем, связанных Первой мировой, Гражданской войнами и природными катаклизмами. Кто-то утверждает, что голод в Поволжье – прямое следствие политики “военного коммунизма” и часть внутренней войны советского государства с крестьянством. И в последнее время эта точка зрения, вопреки здравому смыслу и историческим фактам, всё настойчивей продвигается в средствах массовой информации. У нас нет сомнений, что в 2021 году мы часто будем слышать, что до революции никогда не было такого масштабного голода, что голод в Поволжье был "организован чекистами по личному приказу Ленина", а население молодой Советской республики спасли исключительно американцы…

Однако, как показывает анализ имеющихся документов, голод на территории России был явлением обычным и частым. Например, только в XVIII веке в Заволжье было 34 года с засухами и, как следствие, – неурожаями. В XIX веке их было 40, а в первую треть ХХ века – 9. А трагедии, подобные продовольственной катастрофе начала 20-х годов прошлого столетия, регулярно случались на протяжении всей тысячелетней истории нашего государства.

Мы понимаем, что в рамках одного фильма не представляется возможным рассказать всю историю голода в нашей стране. Но мы постараемся максимально полно и доступно рассказать о механизме возникновения голода как в Царской, так и в Советской России. Благодаря уникальным документам и участию в фильме профессиональных историков, специализирующихся на данной тематике, мы развеем наиболее популярные мифы, связанные с продовольственной катастрофой 1920-х годов.

Мы расскажем о голоде в Поволжье максимально объективно.

Мы расскажем о том, как жило население в самом центре голодного бедствия, в самом центре государственной и международной помощи – Самарской губернии. Мы постараемся понять, как и за счёт чего люди выжили. И самое главное – благодаря чему наши предки не только сохранили человеческое достоинство в страшных условиях, но и смогли победить голод.