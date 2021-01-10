Российский лыжник второй год подряд стал победителем «Тур де Ски»

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10.01.2021, 20:58, Новости дня
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Российский лыжник Александр Большунов стал победителем соревнований завершившейся в воскресенье многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Большунов занял второе место в масс-старте свободным стилем на дистанции 10 км, однако сохранил добытое на предыдущих гонках преимущество. Первое место в масс-старте занял еще один житель России Денис Спицов, передает «Интерфакс». 

Спицов стал третьим в общем зачете, второе место занял француз Морис Монифика. Таким образом, Большунов во второй раз подряд становится победителем «Тур де Ски».

2 января Большунов победил в гонке с общего старта на 15 км классическим стилем в рамках этапа многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» в Валь-Мюстаир (Швейцария).

Напомним, 13 декабря российские лыжники Александр Большунов, Андрей Мельниченко и Артем Мальцев выиграли золотую, серебряную и бронзовую медали соответственно на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Спортсмены заняли весь пьедестал в гонке с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем.



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