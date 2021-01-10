Немецкие ученые обнаружили фермент, от которого зависит распространение COVID-19

10.01.2021, 20:58, Разное

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Немецкие ученые, представляющие Тюбингенский университет, в процессе проведения исследования обнаружили фермент, от которого напрямую зависит, как распространяется COVID-19. По словам специалистов в области биоинформатики, это открытие имеет важное значение для создания лекарственных препаратов против коронавируса.

Ученые рассказали о том, что в человеческом организме есть фермент, без которого SARS-CoV-2 практически не способен размножаться. Открытие удалось сделать благодаря составлению компьютерной модели размножения COVID-19 в легких пациентов. Когда вирус проникает в клетки, он «вынуждает» их производить некие вещества, которые становятся «воротами» для последующего распространения SARS-CoV-2. Речь идет о ферменте GK1. Когда же немецкие специалисты исключили гуанилаткиназ 1 из организма, коронавирус прекратил свое размножение.

Как отметили ученые, напрямую здоровье и иммунитет человека не зависят от того, присутствует в их организме GK1 или нет. Кроме этого, выработку данного фермента можно приостановить на время. Теперь эксперты намерены выяснить, какие лекарственные препараты можно разработать, основываясь на полученных сведениях.