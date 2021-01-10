Ученые предупредили о повышенном риске дисфункции мозга у больных COVID-19

10.01.2021, 20:58, Разное

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Американские исследователи провели новое исследование, направленное на изучение воздействия COVID-19 на функционирование центральной нервной системы человека. Выяснилось, что инфицирование коронавирусом приводит к повышенному риску дисфункции головного мозга.

В исследовании ученых Вандербильтского университета (штат Теннесси, США), проведенном в коллаборации с испанскими коллегами, приняли участие более 2 тысяч больных, которые перенесли тяжелую форму COVID-19 в отделениях интенсивной терапии американских клиник. После анализа динамики их выздоровления специалисты зафиксировали, что в среднем состояние дисфункции мозга было характерно для пациентов на протяжении 12 дней. При этом у 82% наблюдаемых коматозное состояние имело место в среднем десять дней. Также сообщается, что около половины исследуемых на протяжении 3 дней страдали от состояния дезориентации. Специалисты отметили – 88% участников исследования в ходе болезни были подключены к аппаратам ИВЛ. Примечательно, что у пациентов, имевших возможность общаться с родственниками и друзьями посредством хотя бы соцсетей, опасность развития симптомов дисфункции мозга была на 30% ниже, чем у тех, кто такой практики был лишен.

Медики напомнили: тенденция к появлению мозговой дисфункции в общем характерна для пациентов с разными болезнями, проходящих лечение в медицинских учреждениях, и проявляется проблема по разному – от дезориентации до полной потери сознания. Однако в данном случае, учитывая статистику, COVID-19 оказывал на мозг влияние намного разрушительнее.

“Эти показатели в два раза выше, чем среди “нековидных” больных отделения интенсивной терапии”, – резюмировала одна из авторов исследования, медик Бренда Пан. Об этом сообщают РИА Новости.