“Ты должен ценить это”: Виктория Боня рассказала о своем непростом детстве

10.01.2021, 20:58, Разное

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Популярная ведущая и модель Виктория Боня недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором поделилась некоторыми подробностями своей личной жизни. В частности, знаменитость упомянула о непростых условиях жизни, в которых ей пришлось проживать в юные годы.

Отправной точкой комментария красотки стал обращенный к ней вопрос о том, как, по её мнению, сформировать в себе привычку ценить то, что имеешь. В ответ Виктория Боня поделилась историей своего детства – времени, когда она проживала с родителями на съемной квартире. По словам телезвезды, интерьер комнаты, в которой прошло её детство, был весьма скудным и включал лишь стол и три железные кровати. Особого “комментария” удостоилась ванная комната упомянутого моделью жилья, которая была столь “противной”, что будущая ведущая даже не имела желания в ней находиться.



“Ну, а что делать? Жить не на что было, и возможности не было. И надо ценить. Даже ту комнату. Потому что крыша над головой. Я даже на улице жила. И понимаю, что когда есть комната, крыша над головой, ты должен ценить это”, – резюмировала Виктория Боня. Об этом пишет Teleprogramma.pro.