Личное: «Поимела всех»

10.01.2021, 20:34, Разное

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Люди в слиянии с родителями всегда по-своему понимают мое “не обвинять”. Они считают, что я приказываю им родителей любить. А любовь они понимают как полное единодушие и согласие, любовь-слияние. Изо всех сил пытаются добиться одобрения родителей, выбиваются из сил, давят на них, и снова начинают обвинять и злиться, считая, что выйти из зависимости можно только так. И ноют: вооот, Эволюция заставляет родителей любить, а они из нас кровь пьют.

Народ, не надо никого специально любить, тем более этой вашей “любовью”. Рапаны вы бедные. К родителям нужно относиться уважительно и в случае их нужды помогать, а дистанцию выстраивать так, как вам комфортно. Не обвинять родителей нужно для того, чтобы поправить свой собственный локус контроля, чтобы перестать быть детьми, начать брать ответственность на себя, не жить детскими обидами.

Вот я сейчас пару писем покажу. В одном автор жалуется на родителей и на бывшего супруга, в другом – только на бывшего. У обеих – плохой локус контроля и это вредит им в жизни.

avtoritetris

Доброго времени суток, evolutiolab

Спасибо за возможность прикоснуться к прекрасному.

(Автор в письме удивляется, почему она всю родню бесит. Но понятно это из первой же строчки. Объясните ей?)

Мне 25 лет, разведена, есть дочь – очень умная крошка 4-ех лет. С бывшим была большая разница в ОЗ, он на 4 года старше, проф.музыкант, москвич. Я – девочка с периферии, без работы, профессии, ванильный одуванчик с неподъемными амбициями и милым личиком.За 5 лет так и не дотянула до его “уровня”, но себя потеряла. Бил – оправдывала побои (человек хороший, наверняка ему стыдно), унижал – работа достала наверное. Дурочка, в общем. Просто удобно было сидеть и ныть, зализывая синяки. Сама я не могла содержать ни себя, ни ребенка.

В итоге запугал на нет, и я сбежала, подстраховав себя со всех сторон – и работа по ночам (свой блог), и поддержка органов опеки и полиции – плохо было мое дело, совсем плохо.

(Качала права, сидя на шее, но всегда жаловалась на мужа и выставляла его злодеем. Сбежала в ночь, чтобы вести в блоге репортаж про насилие и бегство с ребенком, наверное. Устроила из этого шоу скорее всего, привлекла полицию)

Денег с ведения блога хватало на съем квартиры в МО, на проезд до вуза, но потом я и блог потеряла. Полгода без постоянного стабильного достатка были адскими. Местами меня поддерживала мама, местами я выезжала за счет мужчин, которые предпринимали попытки за мной приударить.

Поимела всех, пока не нашла другую работу.

(Блог потеряла, когда всем надоело читать одно и то же. И тогда эта “хищница” “поимела всех”. Включая, видимо, и маму)

Работу таки нашла. Также совмещаю с вузом, ребенком, поступила на второе (уже платное) высшее (сценарный фак-т), хожу в зал, бегаю марафоны. Жизнь ключом.

(Даже предполагать не хочу, что за “работу” она нашла. Сама она таинственно это скрывает, хотя про абьюз откровенничает)

И все хорошо – но плохо от того, что это “хорошо” не принято в моей семье. С детства с мамой отношения не огонь. Сегодня я зарабатываю чуть больше, чем старшие брат и сестра. Траты мои тоже – больше. Времени нет поддерживать со всеми связь, а близких и теплых отношений с родными у меня никогда не было.

(«Хорошо» в кавычках не принято в ее семье. Они нормальные люди. А дочь непонятно чем занята)

Сейчас я оказалась под давлением матери, и я пытаюсь увидеть, где я не права и что изменилось в моем поведении, но не вижу. А бешу ее все больше. И вместо привычного в мои плохие времена “как дела”, теперь я слышу “да, мы бедные родственники, такой статус у нас”. В брендовые шмотки не одеваюсь – моветон, как по мне. Я довольно скромная, спокойная, тихая, много работаю и учусь. Латаю финансовые дыры. Но все равно плохая. Гасила внутреннюю выскочку помощью нуждающимся и грязной работой, стала ходить в храм и больше читать.

(Мать считает автора неудачницей, а автору позарез надо, чтобы мать признавала ее успех. Не может отстать и жить своей хорошей жизнью)

Вместо отдыха на нг поехала к родным в Новосибирск с дочерью по просьбе матушки. Мне там не особо были рады – не вписалась. Пила с сестрой на равных, чтобы не выглядеть ханжой, (вообще не пью), помогала по дому, намывала полы, я и рада была быть полезной, хоть и в такой работе. Мне нечего предложить родным – дорогие подарки мне запихнут в задницу со скрипом, мол “че, богатая стала?”, поскромнее подарки тоже благодарности не дожидаются – все не то и не так.

(А автор не может допустить, чтобы ее считали не очень)

Вообще бесячие люди могут порадовать только своей смертью или ужасной жизнью. Жила я чуть хуже – все стремились мне помочь и поддерживали связь. Стала жить лучше – помощь от меня не принимают, и пытаются послать, ссылаясь, что они уже до меня не дотягивают.

(Бесячие люди не бесят, когда не лезут)

Разговаривать становится не о чем, а разговоры в пользу бедных – одно болит, другое не помогает, там долги, тут проблемы – я уже поддерживаю с трудом, не люблю это нытье, жалобы. Мне проще пойти и решить проблемы, чем обсасывать. Кроме этой, конечно. Потому что я в тупике.

(Конечно, кроме этой. Это ведь ее проблема и ее нытьё, а не матери)

Как мне вести себя, чтобы всем было хорошо?

(А она кто такая, чтобы всем сделать хорошо?)

А главное, самой не грызть локти “что я делаю не так? что я сделала ИМ? Почему я испытываю чувство вины за то, что имею сегодня?”

(Это не чувство вины. Автору хочется думать, что это чувство вины за успешность, а у родни – зависть. На самом деле причина страданий автора в другом. Во-первых, от честных оценок родных шатается ее корона и она понимает, что успех ее – иллюзия. Во-вторых, она очень зависима от одобрения, из-за той же голодной короны)