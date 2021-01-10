 

Политолог Ищенко: Лукашенко не знает, что делать с Белоруссией

10.01.2021, 20:28, Разное
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Лукашенко – сильный правитель, но долго удерживать власть он не сможет, полагает аналитик. Эксперт уверен: у президента наступил предел его интеллектуальных способностей.

Политолог считает, что только реформы помогут Лукашенко на некоторое время сохранить власть. Но белорусский лидер не может понять, что делать со страной в текущей ситуации и в каком направлении проводить реформы, констатировал Ищенко.

Тем не менее Кремлю приходится работать с Лукашенко, ведь альтернативы ему в Белоруссии нет, отметил эксперт. Он напомнил, что Батька за 26 лет устранил всех политических оппонентов, на которых могла бы сделать ставку Москва.

Анонсированная Лукашенко политическая реформа призвана сбить накал протестной активности. Президент подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания (ВНС) 11-12 февраля. Делегаты будут обсуждать социально-экономическое и политическое развитие страны на ближайшие пять лет.

Лукашенко предложил прописать роль собрания в обновленной Конституции республики. Некоторые эксперты считают, что таким образом глава государства ищет способ остаться у власти. Аналитики заподозрили его в намерении покинуть президентский пост и возглавить президиум собрания, предварительно наделив его большими полномочиями.

Оппозиция заявила, что намерена сорвать съезд ВНС. Оппоненты Лукашенко объявили предстоящие решения собрания неконституционными.

Минск. Маршем прошли жители Военного городка и Уручья. Они скандировали «Жыве Беларусь» и «Пора менять лысую резину». pic.twitter.com/NyKAVwa1sb

— TUT.BY (@tutby) January 9, 2021

Политический кризис в Белоруссии начался 9 августа. Каждую неделю оппозиция проводит акции в Минске и других городах. Протестующие призывают Лукашенко уйти в отставку.



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