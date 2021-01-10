Мнение: Человек эпохи стабильности, мира и справедливости

10.01.2021, 20:10, Разное

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Большое интервью Лукашенко и внезапно, его сына Коли.

"Эпоху Лукашенко", сам Лукашенко, охарактеризовал как эпоху стабильности, мира и справедливости.

Что более важно, относительно реформы Конституции, то Лукашенко заявил в интервью, что проект Конституции будет подготовлен в течение 2021-м года, после чего будет вынесен на всенародный референдум.

То, что Запад его не признает, по словам Лукашенко, ему совершенно не мешает.

Круг друзей сужался.

PS. В Белоруссии сегодня также проходят вялые акции протеста змагаров, в основном, по дворам.