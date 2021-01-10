Мнение: Человек эпохи стабильности, мира и справедливости
10.01.2021, 20:10,
Разное
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Большое интервью Лукашенко и внезапно, его сына Коли.
"Эпоху Лукашенко", сам Лукашенко, охарактеризовал как эпоху стабильности, мира и справедливости.
Что более важно, относительно реформы Конституции, то Лукашенко заявил в интервью, что проект Конституции будет подготовлен в течение 2021-м года, после чего будет вынесен на всенародный референдум.
То, что Запад его не признает, по словам Лукашенко, ему совершенно не мешает.
Круг друзей сужался.
PS. В Белоруссии сегодня также проходят вялые акции протеста змагаров, в основном, по дворам.
Источник: Colonel Cassad
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