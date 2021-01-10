Популярные травы и специи названы учёными мощным средством для долголетия

10.01.2021, 20:06, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Для улучшения продолжительности жизни и ее качества многие люди принимают разные пищевые добавки. Но эксперты сообщили, что долголетию способствуют обычные продукты, которые имеются на кухне у каждой хозяйки.

Специалисты полагают, люди недооценивают положительное воздействие трав на свой организм. Они делают пищу вкуснее и позитивно влияют на организм человека, так как специи считают концентрированными источниками антиоксидантов. Употреблять корицу можно людям, которые планируют понизить уровень сахара в крови и предотвращать болезни сердца. Её добавляют в тушеное мясо, кашу и кофе.

Также эксперты отмечают и полезные особенности куркумы, которую используют для карри, мяса и жареных овощей. Её называют супер-специей из-за того, что она обладает противовоспалительными свойствами, а также имеет способность снижать риски болезней мозга и улучшать память.

В меню стоит добавить и перец чили, который помогает сохранять здоровье кровеносных сосудов. Тмин эффективно борется с лишним весом, а розмарин богат антиоксидантами, которые предотвращают повреждение клеток.

Пользу организму принесет и ревень, снабжающий людей витаминами C, K, магнием и калием, положительно влияющим на сердце. Растение останавливает развитие онкологических и хронических болезней, но злоупотреблять продуктом нельзя.

Прежде чем добавлять специи в пищу, стоит проконсультироваться с доктором.