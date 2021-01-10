 

Марина Ким показала идеальную фигуру спустя два месяца после третьих родов

10.01.2021, 20:06, Разное
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Два месяца назад Марина Ким в третий раз стала матерью, родив долгожданного сына. Телеведущая удивила поклонников в микроблоге Instagram, показав идеальную фигуру спустя такое короткое время после появления на свет ребенка.
Марина Ким позировала на пляже в черном бикини и предложила фолловерам выбрать, какое фото лучше. В комментариях к посту многодетной матери ее коллеги и поклонники начали писать, будто невозможно так потрясающе выглядеть спустя всего два месяца после родов. Обычно женщины прячут свое тело под слитным купальником, пока оно не вернется в дородовую форму.

Телеведущей написали, что у нее шикарная фигура, и пожелали всем женщинам так же быстро восстанавливаться после появления ребенка на свет. Пользователи так и не смогли выбрать лучший кадр, поскольку, по их словам, на всех фотографиях Марина Ким прекрасна.

Впервые радость материнства телеведущая познала в 2014 году, родив дочь по имени Бриана. Спустя два года у малышки появилась младшая сестричка Дарина, а в конце осени Марина Ким родила мальчика. За сутки до того, как начались схватки, знаменитость узнала о том, что у нее положительный тест на коронавирус. Поэтому третий ребенок появился на свет в стрессовой ситуации, и многодетная мать даже не стала озвучивать дату его рождения.



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