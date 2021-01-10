Алексей Ягудин станцевал в аэропорту, покидая вместе с семьей Россию

10.01.2021, 20:06, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Алексей Ягудин с супругой Татьяной Тотьмяниной и детьми отправился за границу. Фигурист, покидая Россию, принял решение потанцевать на публике.

Алексей Ягудин на странице в Instagram показал видео, как танцует перед дочкой, сидящей в коляске. Передвижения фигуриста схожи с элементами русских народных танцев. Рядом с ним были его супруга Татьяна Тотьмянина и дочка Елизавета. Подобная выходка спортсмена показалась странной даже его супруге, так как она спросила, что же он делает, но ответа Алексей Ягудин не дал.



Изображение взято с: Instagram @alexei.yagudin

Некоторые подписчики предположили, будто фигурист радуется предстоящему путешествию с семьей, а другие считают, что так он просто развлекал дочку Мишель. На вопросы читателей блога о том, куда же направляется семейство, Алексей Ягудин отвечал уклончиво. Из-за карантинных ограничений многие курорты закрыты, потому они приобрели билеты в ОАЭ. Также подписчики отметили, что ролик помог многим улучшить настроение, поскольку фигурист предпочитает юмористический контент.