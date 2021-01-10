 

Алексей Ягудин станцевал в аэропорту, покидая вместе с семьей Россию

10.01.2021, 20:06, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Алексей Ягудин с супругой Татьяной Тотьмяниной и детьми отправился за границу. Фигурист, покидая Россию, принял решение потанцевать на публике.
Алексей Ягудин на странице в Instagram показал видео, как танцует перед дочкой, сидящей в коляске. Передвижения фигуриста схожи с элементами русских народных танцев. Рядом с ним были его супруга Татьяна Тотьмянина и дочка Елизавета. Подобная выходка спортсмена показалась странной даже его супруге, так как она спросила, что же он делает, но ответа Алексей Ягудин не дал.

Изображение взято с: Instagram @alexei.yagudin
Некоторые подписчики предположили, будто фигурист радуется предстоящему путешествию с семьей, а другие считают, что так он просто развлекал дочку Мишель. На вопросы читателей блога о том, куда же направляется семейство, Алексей Ягудин отвечал уклончиво. Из-за карантинных ограничений многие курорты закрыты, потому они приобрели билеты в ОАЭ. Также подписчики отметили, что ролик помог многим улучшить настроение, поскольку фигурист предпочитает юмористический контент.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / В США хотят запустить собственную версию «Евровидения»

19.09 / Девушка-полтергейст: Таинственные явления вокруг Анжелики Коттин

10.08 / Мнение: Чем пахнет в Минске?

16.07 / Мнение: Митинг “в поддержку армии” в Баку

22.09 / У вас был аборт? – Личное мнение

28.07 / Племянница принцессы Дианы Амелия Спенсер выходит замуж

25.10 / Ученые раскритиковали власть Белоруссии: Осуждено на деградацию и крах

06.07 / Действительно ли Китай претендует на российский город-порт Владивосток?

28.12 / Скандалы: БАДы прокормят и детей и внуков

10.10 / Ученые сообщили о новом симптоме коронавируса, проявляющемся на коже

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска