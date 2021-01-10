 

Мнение: Трампа заткнула цензура

10.01.2021, 20:00, Разное
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Twitter, Facebook и Instagram заблокировали страницы Дональда Трампа в социальных сетях.

Вот аргументация Twitter: «После тщательного анализа недавних публикаций пользователя @realDonaldTrump и контекста, в котором они были опубликованы, мы приняли решение навсегда заблокировать этот аккаунт в связи с риском дальнейшего подстрекательства к насилию».

А вот аргументация блокирования страниц Трампа в Facebook и Instagram, озвученная Марком Цукербергом: «Последние несколько лет мы позволяли президенту Трампу пользоваться нашими платформами в соотетствии с правилами, временами удаляя контент или помечая его посты как нарушающие политику соцсетей. Мы делали это, так как верим, что у общества есть право на широчайший доступ к политическим высказываниям, даже противоречивым. Но сегодняшний контекст в корне иной, он включает использование нашей платформы для разжигания насильственного мятежа против демократически избранного правительства».

Администрации Twitter, Facebook и Instagram и де-факто, и де-юре взяли на себя функции суда, прокуратуры, следствия в одном флаконе, и фактически уже вынесли Трампу приговор за подстрекательство насилия и разжигание мятежа.

В общем, мое твердое оценочное суждение, что блокирование страниц Дональда Трампа в социальных сетях – это цензура.

И не надо сравнивать блокировку страниц Трампа в соцсетях с банами в ЖЖ, Twitter или Facebook. Если, к примеру,  я кого-то отправляю в бан на своей странице, я не затыкаю ему рот, он может спокойно высказываться на своей странице или на страницах, таких же, как он, забаненных у меня. А Twitter, Facebook и Instagram именно заткнули Трампа. Но по большему счету Трампа заткнули не Twitter, Facebook и Instagram, Трампа заткнула цензура.

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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